أنقذت الكوالا بقميصها وتسببت بجمع تبرعات وصلت لمليون دولار... فيديو

بعد انتشار فيديو لامرأة تنقذ كولا من الحرائق التي التهمت مساحات واسعة من غابات شرق أستراليا، نظم المشفى الذي استقبله حملة تبرعات وصلت عائداتها لمليون دولار أسترالي.

ونشر مغردون ووكالات إعلامية على "تويتر" مشاهد لقيام امرأة بإنقاذ كوالا بعد أن التهمت النيران الغابة التي يعيش فيها، حيث تعرض لحروق متعددة.

"He was climbing a tree, and he had flames upon his back legs, so I just covered him with my t-shirt"



Toni has been reunited with the Koala she saved from a bush fire



[Tap to expand] https://t.co/8AezN8kDkr pic.twitter.com/TMLxmgB6Nm — BBC News (World) (@BBCWorld) November 20, 2019

وقامت المرأة بخلع قميصها لتستطيع التقاط الكوالا المحترق، لتقوم لاحقا بتقديم المياه له بعد إطفاء النيران التي اشتعلت بجسمه، لتقوم بإسعافة لاحقا.

وقام مستشفى "بورت ماكويري" الذي استقبل الكوالا، بإنشاء صفحة لجمع التبرعات للكوالا، حيث قدم أكثر من 20 ألف شخص من عدة بلدان تبرعات مالية وصلت قيمتها مليون دولار أسترالي (680 ألف دولار أميركي) اليوم الخميس، لتسجل أكبر حملة تبرعات لأجل حيوان الكوالا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد إطلق على الحملة اسم "ساعدوا الكوالا العطشى المنكوبة جراء الحرائق الأخيرة" وكان من المخطط أن تصل فقط إلى 25 ألف دولار أسترالي، لكن الفيديو ساهم برفع حجم التعاطف الشعبي مع الحيوان الأشهر في أستراليا، بحسب "سكاي نيوز".