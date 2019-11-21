رانيا يوسف تعود لإحداث ضجة في "القاهرة السينمائي"... تكشف عن أهم رجلين في حياتها

عادت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، لإثارة الجدل حولها، في الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأطلت يوسف في حفل افتتاح الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي، أمس الأربعاء، بفستان أسود اللون مكشوف من الظهر، ما جعلها تتصدر قائمة أكثر الموضوعات رواجا على موقع "تويتر".

ciff41 opening Ceremony

Dress by : balmain

Hair by: haithamdahab

Make Up by :monaelmessery

Photography by : walaa ghonim pic.twitter.com/q8vPYONV1q — رانيا يوسف (@RaniahYousief) November 20, 2019

ونالت إطلالة رانيا يوسف الجديدة، سخرية غالبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شبهوها بشخصية البطة "دافي" الكرتونية الشهيرة.

من ناحيتها، تفاعلت رانيا يوسف مع السخرية منها، بمشاركة الصور الساخرة منها عبر حسابها على "تويتر"، في إشارة منها إلى أنها لم تنزعج من الانتقادات.

وكانت رانيا يوسف أثارت الجدل من حولها للمرة الأول، في حفل ختام الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، العام الماضي، بسبب إطلالتها التي كادت أن توقفها من جانب نقابة الممثلين المصريين.

وارتدت رانيا يوسف في الحفل فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه".

في اليوم العالمي للرجل، أكثر أثنين سند ليا هما والدي واخويا ❤️#اليوم_العالمي_للرجل pic.twitter.com/sNXbdFFOFe — رانيا يوسف (@RaniahYousief) November 19, 2019

من ناحية أخرى، شاركت رانيا يوسف الثلاثاء، بالاحتفال باليوم العالمي للرجل، بالكشف عن أهم رجلين في حياتها، وهما والدها وشقيقها.

وانتهت الممثلة المصرية، مؤخرا، من تصوير الموسم الأول مسلسل "الآنسة فرح"، المأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin"، ويشاركها البطولة أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى، وهو من إخراج أحمد الجندي.

كما أنها تنتظر عرض مسلسل "مملكة إبليس"، مع غادة عادل وإيمان العاصي وسلوى خطاب، وهو من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى.