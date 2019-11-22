الموت يفجع الفنانة المصرية فيفي عبده

أفجع الموت، الفنانة المصرية فيفي عبده، فجر اليوم الجمعة، إذ نعت شقيقتها سعاد عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

وكتبت الراقصة والممثلة المصرية: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أختي في ذمة الله، الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وشيعت فيفي عبده جثمان شقيقتها من مسجد السيدة نفيسة، في العاصمة المصرية القاهرة.

وشارك في تشييع الجنازة، الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، ونقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، كما أن الفنانة إلهام شاهين، حضرت إلى مكان الجنازة، لمؤازرة فيفي عبده في وفاة شقيقتها.

وانهارت فيفي عبده، بالبكاء عقب انتهاء صلاة الجنازة، وخلال ذهابها إلى المقابر لتشييع جثمان شقيقتها.

يشار إلى أن سعاد شقيقة فيفي عبده، توفيت فجر اليوم الجمعة، داخل أحد المستشفيات بالمهندسين بعد صراع مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.