الموت يفجع الفنانة المصرية فيفي عبده

وكتبت الراقصة والممثلة المصرية: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أختي في ذمة الله، الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".
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انا لله و انا اليه راجعون اختي في ذمة الله الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة و المغفرة
وشيعت فيفي عبده جثمان شقيقتها من مسجد السيدة نفيسة، في العاصمة المصرية القاهرة.
وشارك في تشييع الجنازة، الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، ونقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، كما أن الفنانة إلهام شاهين، حضرت إلى مكان الجنازة، لمؤازرة فيفي عبده في وفاة شقيقتها.
جنازة اخت فيفى عبده اليوم #زعيم_تويتر_بيدلع_جمهوره pic.twitter.com/Af8dxA6Hqf— ١٠٠% (@KHALEDM23978189) November 22, 2019
وانهارت فيفي عبده، بالبكاء عقب انتهاء صلاة الجنازة، وخلال ذهابها إلى المقابر لتشييع جثمان شقيقتها.
يشار إلى أن سعاد شقيقة فيفي عبده، توفيت فجر اليوم الجمعة، داخل أحد المستشفيات بالمهندسين بعد صراع مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.
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