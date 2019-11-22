أول لقاء تلفزيوني مع حفيدة عادل إمام... فيديو

أجرت حفيدة الفنان المصري، عادل إمام، أول لقاء تلفزيوني معها، للحديث عن موهبتها الفنية، ودعم جدها لها.

قالت هالة أحمد مؤمن، ابنة سارة عادل إمام، التي تبلغ من العمر 11 عاما، في برنامج "أطفال ولكن"، المذاع على فضائية "المحور" المصرية، إنها تحب الرسم والفن التشكيلي، وأنها بدأت في تنمية مهاراتها قبل 3 سنوات.

وتحدثت حفيدة عادل إمام عن دعم جدها لها، وتشجيعه لما ترسمه، وإعجابه بلوحاتها وأعمالها الفنية.

وأكدت هالة أنها رسمت الممثلة المصرية الراحلة، سعاد حسني، وكان من المفترض أنها ستشارك في معرض "100 سنة سينما" ولكنها سافرت قبله.

واختتمت تصريحاتها، بأنها لا تفكر في التمثيل، وتفضل أكثر الفن التشكيلي، وتتمنى أن تصبح عندما تكبر رسامة وليس ممثلة.

يشار إلى أن الممثل المصري العالمي، بطل فيلم "علاء الدين"، مينا مسعود حقق حلم هالة حفيدة عادل إمام، عندما قابلها، على هامش زيارته إلى مصر، من أجل حضور مهرجان الجونة السينمائي 2019، بشهر سبتمبر/أيلول.

وشارك المخرج رامي إمام عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، صورة لمينا مسعود بصحبة ابنة شقيقته، وعلق عليها قائلا: "عندما تمتلك ‏حلما، تتمنى لو يتحقق يوما ما، واليوم ابنة أختي التي تبلغ من العمر 11 عاما، حققت أحد أحلامها التي عملت عليها لمدة 4 ‏شهور متواصلة، إذ وعدها والدها أنها لو خسرت بعض الوزن، تستطيع أن تقابل نجم هوليوود مينا مسعود في مصر، قبل ‏بدء مهرجان الجونة".‏

وتابع "إمام": "وقد سعت جاهدة لتحقيق حلمها، خسرت وزنها، وأخيرا قابلته، هالة أنا فخور بك يا حبيبتي، أنتي مثال حي على ‏الصبر والعزيمة".

وشكر رامي إمام زوج أخته، ووجه رسالة إلى مينا مسعود، قائلا: "شكرا لأنك قدوة لأجيالنا الجديدة".‏