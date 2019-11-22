وظيفة تمنحك 3 آلاف دولار شهريا مقابل تدخين الحشيش

إذا كنت من هواة تدخين الماريجوانا والحشيش، فإن الوظيفة التالية هي "وظيفة الأحلام" بالنسبة لك.

أعلنت مجلة أمريكية على الإنترنت، عن توفيرها لوظيفة، تقوم فكرتها على تجربة منتجات جديدة من الماريجوانا والحشيش، مقابل مرتب سنوي يصل إلى 36 دولار أمريكي؛ بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

تبحث مجلة "أمريكان ماريجوانا"، التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها، عن متذوق ومجرب للحشيش موثوق في آرائه، وذلك لكي يجرب أحدث السلع في سوق الماريجوانا، بما في ذلك منتجات السجائر الإلكترونية ومكملات "سي بي دي".

وترى المجلة الإلكترونية الوظيفة الجديدة أنها أهم من أي وقت مضى، خاصة بعد أن شرعت أكثر من 20 ولاية أمريكية الماريجوانا الترفيهية أو لأغراض طبية.

ويقول نص الإعلان: "هذه الوظيفة حقيقية بنسبة 100٪ ، وهي مهمة مهمة، تتضمن أكثر من مجرد الحصول على أجر لتدخين الحشيش".

وتتلخص مسؤوليات الوظيفة، على كتابة آراء صادقة عن المنتجات، بالإضافة إلى تسجيل فيديوهات خاصة بفتح المنتجات لأول مرة وتجربتها أمام المشاهدين، وذلك من أجل مساعدة المستهلكين على اختيار ما يناسبهم.

وتابع الإعلان: "إذا كنت تعتقد أنك تملك الشجاعة الكافية لتدخين الحشيش كل يوم، وتتقاضى راتبا مقابل القيام بهذا، فربما تكون أنت الشخص الذي نحتاج إليه، ولكن لا تتوقع مننا أن نوظفك لمجرد أنه يمكنك التدخين، إذ أننا نبحث عن شخص لديه معرفة واسعة بالماريجوانا من أجل تثقيف قرائنا".

وعن شروط الوظيفة، فلابد ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، وأن يكون مقيما في ولاية أمريكية أو إقليم كندي، حيث يكون الحشيش مجاز قانونيا، كما يجب أن تشتمل الطلبات على تقديم سير ذاتية، وامتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وسيرة مصورة مدتها 60 ثانية، وأخيرا الخضوع لمسابقة تتطلب ذكر 6 مصطلحات عامية على الأقل تطلق على الحشيش.

واختتم إعلان الشركة: "أخيرا، يجب أن يكون مقدم الطلب لائقا صحيا وبدنيا بشكل عام لإجراء مراجعات منتجات الحشيش بانتظام".