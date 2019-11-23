لسبب مأساوي... سيدة تحتفظ بجثة زوجها في ثلاجة المنزل لمدة عام

الزوج بارتون أصيب بمرض لو غيريغ، المعروف أيضًا باسم ALS، والذي يسبب موت الخلايا العصبية التي تسيطر على عدد من العضلات.

وقالت السيدة باربرا واتزر إنها احتفظت بجثته طوال تلك المدة، خشية أن يقوم الأطباء بفتح دماغه من أجل دراسة حالته.

A 67-year-old Missouri woman is accused of keeping her husband's body in a freezer for nearly a year.



The body of Paul Barton was found “stored in a freezer” in the bedroom of Barbara Watters' home.https://t.co/lSidIfxnIr — New York Daily News (@NYDailyNews) November 14, 2019

وأكدت السلطات أن مخاوف باربرا لم يكن لها أي أساس يبررها، فقد وجهت إليها تهمة بشأن "التخلي عن الجثة"، والتي يمكن أن تعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.

وتقول الشرطة إن تشريح الجثة لم يعثر على أي علامات على وجود حادث وراء وفاة الزوج.

وقال المحامي، كوب يونغ، إنه على الرغم من أنها لم تبلغ على الفور عن وفاة بارتون، فإن القانون يقتضي التخلص من الجثة بطريقة سليمة، وهو ما لم يحدث.