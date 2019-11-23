إليسا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو

أطلقت الفنانة إليسا أغنية جديدة بعنوان "عم ثور" أهدتها للشعب اللبناني دعماً للانتفاضة في وجه الفساد.

بدورها اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في لبنان بعد هذه الأغنية ليصل عدد المشاهدين إلى قرابة 70 ألف خلال أقل من 24 ساعة على نشرها في يوتيوب.

وكانت الفنانة إليسا قد نشرت الأغنية على قناتها في يوتيوب وصفحتها الرسمية في تويتر، وكتبت بعضاً من كلمات الأغنية التي تقول فيها "عم ثور تاقلك أنا يا هالوطن أمك أختك أنا ورفيقتك وبقلبي عم ضمك".

ونشرت إليسا الكثير من التغريدات في تويتر تعبر بها عن دعمها المطلق للثورة في لبنان حتى أنها سميت في كثير من العليقات ب "صوت الحق".