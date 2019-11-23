إليسا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو

أطلقت الفنانة إليسا أغنية جديدة بعنوان "عم ثور" أهدتها للشعب اللبناني دعماً للانتفاضة في وجه الفساد.
وتا ما وطننا ينحني... صار الشعب ثوار! 🇱🇧#عم_ثورhttps://t.co/DWhomR8ZA5— Elissa (@elissakh) November 22, 2019
بدورها اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في لبنان بعد هذه الأغنية ليصل عدد المشاهدين إلى قرابة 70 ألف خلال أقل من 24 ساعة على نشرها في يوتيوب.
ونشرت إليسا الكثير من التغريدات في تويتر تعبر بها عن دعمها المطلق للثورة في لبنان حتى أنها سميت في كثير من العليقات ب "صوت الحق".
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