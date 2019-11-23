ثعبان ينقض على قرد وعشرات القرود تنتفض للدفاع عنه... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لثعبان ضخم في تايلاند ينقض على قرد ويلتف حوله.

وهبت باقي القرود للدفاع عن صديقها، وحاولت ضرب الثعبان ليترك القرد، لكن دون جدوى.

و رغم تواجد أحد الأشخاص بعصى كان يحاول إبعاد الثعبان عن القرد، إلا أن الثعبان دافع عن فريسته بقوة وحصل على وجبته في النهاية.