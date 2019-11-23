"اللص الأغبي"... فيديو يرصد ماذا فعل أثناء سرقته بنك

رصدت كاميرات المراقبة لقطات وصفت بـ"الطريفة" للص يسرق أحد البنوك، في أمريكا.

وسجلت كاميرات المراقبة عملية سرقة نفذها لص داخل أحد البنوك تحت تهديد السلاح في منطقة شريفبورت في لويزيانا الأمريكية، بحسب موقع قناة "فوكس نيوز".

وفي التسجيلات يظهر اللص وهو يحمل سلاحا، ويرتدي قناعا، وقفازات، ثم ظهر في الكاميرات الخارجية هو يتعثر ويقع على الأرض 3 مرات أثناء فراره من المكان.

NOT SO SMOOTH CRIMINAL: A bank robber in Louisiana bites it three times while escaping from the scene of the crime. pic.twitter.com/j6fHV8kzk5 — WCTV Eyewitness News (@WCTV) November 21, 2019

​وبمشاهدة المقاطع التي تسجل العملية وصف السكان اللص بـ"الغبي والأخرق"، وقال أحد السكان تعليقا على المقاطع: "ربما لا ينبغي أن يسرق البنوك إذا لم يستطع حتى السير.. هذا مضحك جدا".

ولا زال اللص طليقا، بينما تكثف الشرطة جهودها للبحث عن اللص وسائقه، وتعتقد الشرطة أن هذا الشخص ذاته ربما تورط في محاولة سرقة أخرى في نفس اليوم.