"أبل" تلغي العرض الأول لأحد أفلامها بعد مخاوف غير محددة

ألغت شركة "أبل" العرض العالمي الأول لفيلم "المصرفي" (ذا بانكر)، أحد أول الأفلام التي اشترت حقوق بثها، فيما تحقق في "مخاوف غير محددة" تتعلق بالفيلم الذي تدور أحداثه في الستينيات من القرن الماضي.

وكان من المفترض أن يعرض الفيلم الخميس في مهرجان معهد الفيلم الأمريكي، بحسب موقع "ذا فيرج"

وقالت الشركة في بيان: "اشترينا حقوق بث الفيلم في وقت سابق هذا العام لأننا تأثرنا بقصة الفيلم ذات القيمة الترفيهية والتعليمية عن التغير الاجتماعي".

وأضافت "في الأسبوع الماضي ظهرت بعض المخاوف غير المحددة المتعلقة بالفيلم.. نحتاج مع صناع العمل لبعض الوقت لبحث هذه المسألة وتحديد الخطوات المقبلة.. وفي ضوء ذلك لن نعرض الفيلم في مهرجان معهد الفيلم الأمريكي".

والفيلم مقتبس عن قصة حقيقية، وتدور أحداثه حول رجلي أعمال أمريكيين من أصل أفريقي في الستينيات من القرن الماضي، يسعيان لمساعدة الناس في التغلب على الحواجز العنصرية في قطاع المصارف.

والفيلم من بطولة أنتوني ماكي وصامويل جاكسون.

ومن المقرر طرح فيلم "ذا بانكر" في دور العرض يوم السادس من ديسمبر/كانون الأول المقبل، قبل بثه على خدمة البث الرقمي "أبل تي في"، ولم تقل الشركة إن كانت هذه الخطة لا تزال قائمة.