"تويتر" تتيح أخيرا ميزة جديدة لحماية الحسابات

أجرى موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تحديثات لإعدادات الأمان الخاصة به، والتي ستجعل مستخدميه يعتمدون ميزة "التحقق بخطوتين" المعروفة أيضا باسم "المصادقة ثنائية العوامل"، دون الحاجة إلى أرقام هواتفهم.

وشرح "تويتر" أنه سيتيح الآن استخدام تطبيقات المصادقة أو مفاتيح الأمان، منعا من وقوعهم ضحية لما يعرف بـ"هجمات مبادلة شرائح الاتصال (SIM Swapping)، وهي عملية احتيال تتيح للصوص الإنترنت التسلل إلى الهواتف الذكية، بحسب موقع "سي نت".

وتم تطبيق التحديث بعد أشهر قليلة من تمكن المتسللين من اختراق حساب الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"، جاك دورسي، عن طريق سرقة رقم هاتفه المحمول.

وبالتحديث الأمني الجديد، أصبح لمستخدمي "تويتر" إمكانية استخدام مفاتيح الأمان، وهو جهاز مادي يشبه مفاتيح USB، أو معيار مصداقية الويب WebAuthn المعتمد من قبل اتحاد شبكة الويب العالمية، وذلك من أجل تسجيل الدخول إلى حساباتهم، دون الحاجة إلى تسليم أرقام هواتفهم.

We're also making it easier to secure your account with Two-Factor Authentication. Starting today, you can enroll in 2FA without a phone number. https://t.co/AxVB4QWFA1 — Twitter Safety (@TwitterSafety) November 21, 2019

وتتيح ميزة "المصادقة الثنائية" (2FA) للخوادم، تسجيل المستخدمين والمصادقة عليهم بواسطة تشفير المفتاح العام بدلا من كلمة المرور.

ويسمح للخوادم بالتكامل مع أجهزة المصادقة القوية المدمجة الآن في أجهزة مثل "هالو" من شركة "ويندوز"، أو "Touch ID" من شركة "آبل".

يشار إلى أن "تويتر" بدأت العمل بميزة "المصادقة الثنائية" منذ عام 2013، إلا أن الأمر كان يتطلب إضافة رقم الهاتف المستخدم إلى الحساب، بغرض استعادة كلمات المرور عن طريق رسالة نصية قصيرة في حال تم نسيانها أو فقدها، أو في حالة حاجة الموقع إلى التأكد من هوية صاحب الحساب، إذ يتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى هاتفه ويحتاج إلى استخدام البيانات الموجودة فيها حتى يتمكن من الدخول إلى حسابه مرة أخرى.