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17:50 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    الفنان المصري حسن حسني

    رد فعل حسن حسني بعد تكرار شائعة وفاته 4 مرات

    © AFP 2019 / AMRO MARAGHI
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    علق الفنان المصري، حسن حسني، على أحدث شائعات وفاته، التي انتشرت صباح اليوم الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي، وسببت صدمة لكل جمهوره ومحبيه.

    وقال "حسني": "لا أعلم من وراء مثل هذه الشائعات السخيفة، إذ أكون جالسا فجأه وتنهال علي اتصالات تسألني هل أنت بخير، سمعنا خبر عن وفاتك، شيء أصبح سخيف جدا ومقرف"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

    الفنان المصري حسن حسني
    © AFP 2019 / MOHAMED EL-SHAHED
    حقيقة وفاة الفنان حسن حسني التي هزت الإنترنت
    وأضاف الممثل المصري (88 عاما) بتأثر:"موتوني هذا العام إلى الآن 4 مرات، وأخشى أن تحدث وفاتي بالفعل، ولا أحد يسأل عني ويعتقدها شائعة من كثرة الشائعات التي أكذبها".

    وتابع حسن حسني:"أحب أن أطمئن محبيني وجمهوري وأصدقائي الذين حرصوا على الاطمئنان علي.. أنا الحمد لله بخير وبصحة جيدة".

    وكان نقيب الممثلين المصريين، الفنان أشرف زكي، نفى شائعة وفاة حسني حسني إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وقال إن حسني بخير ويتمتع بصحة جيدة، ومقيم في منزله رفقة أفراد عائلته، مضيفا أن هذه الشائعة تكررت كثيرا.

    يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى، التي تتردد فيها شائعة وفاة حسن حسني، إذ كانت آخر شائعة مماثلة في شهر يونيو/حزيران 2019.

    وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كرم حسن حسني عن مشواره الفني الطويل، في حفل افتتاح دورته الـ40، العام الماضي، ولم يتمالك نفسه من البكاء أمام زملائه الفنانين على خشبة المسرح. 

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