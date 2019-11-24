منى زكي تعلق على صورة دينا الشربيني في حفل عمرو دياب

حضر الحفل الغنائي الذي أحياه المطرب المصري، عمرو دياب، على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الـ41، العديد من الفنانين، وفي مقدمتهم الممثلة دينا الشربيني.

وشارك حساب خاص بمعجبي الفنانة يسرا على موقع "إنستغرام" للتوصل الاجتماعي، صورة من تواجدها في الحفل، وتقف إلى جوارها دينا الشربيني، التي كانت تحمل وردة بيضاء وترقص على أنغام أغاني عمرو دياب.

وكان من أبرز المعلقين على الصورة، الفنانة المصرية منى زكي، التي كتبت: "صورة جميلة".

وتتردد شائعات زواج عمرو دياب من دينا الشربيني، خصوصا بعد تواجدها معه في الكثير من المناسبات والحفلات.

يذكر أن عمرو دياب، متزوج من مصممة الأزياء السعودية، زينة عاشور، والتي أنجب منها 3 أبناء، هم كنزي وجانا وعبد الله.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل عمرو دياب، أبرزهم يسرا ودرة وأيتن عامر ونجلاء بدر، وغيرهم ممن حرصوا على الاستمتاع بأغاني "دياب" القديمة والجديدة.

يشار إلى أن الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.