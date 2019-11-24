الشرطة تستخرج جثته للتأكد من وفاة صاحبها

قامت سلطات دولة غويانا الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية، باستخراج جثة رجل توفي في حادث دراجة نارية للتأكد من وفاته.

ووفقا لما نقلته قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اصطدمت دراجتان ناريتان ببعضهما، ما تسبب في إصابة قائديهما، أحدهم يدعى بن أغيلار.

عائلة أغيلار، البالغ من العمر 31 عاما، نقلته إلى المنزل وبدأوا على الفور ترتيبات الجنازة، ومع استقرار حالة الضحية الثانية، شعرت الشرطة بالارتياب.

وذهبت السلطات إلى منزل أغيلار وقاموا باستخراج الجثة ونقلها إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاته لدى وصوله، ومن المقرر أن يتم تشريح جثته.

وقال مسؤول محلي للصحيفة إنه من الشائع في الثقافة المحلية "دفن الموتى على الفور".