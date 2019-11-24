سقوط مخيف لسيارة من أعلى كوبري على رؤوس المارة... فيديو

فقد سائق السيطرة على سيارته وهو يسير أعلى كوبري مسرعا بشكل جنوني، ما تسبب في سقوط السيارة بشكل مروع على المارة.

ووثق فيديو لحظة السقوط المرعبة للسيارة إثر فقدان السائق السيطرة عليها عند أحد المنعطفات؛ لتقفز من فوق الجسر، وتهبط على رؤوس المارة.

وتسبب الحادث في وفاة امرأة، وإصابة 6 أشخاص في مدينة حيدر أباد الهندية.