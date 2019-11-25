تعرف على كمية الكالسيوم التي يحتاجها جسدك يوميا

وأشارت الجمعية إلى أن الحليب البقري يعد أهم وأشهر مصادر الكالسيوم، حيث تحتوي 100 غم من الحليب على 120 مليغراما من الكالسيوم، بحسب موقع "ميديكال دايلي".
ونصحت الجمعية بالاستعانة بمكملات الكالسيوم، إذا كان النظام الغذائي للفرد به أي نقص، مع ضرورة مراجعة الطبيب قبل تناول أي نوع من المكملات.
ويحتاج جسد الإنسان إلى الكالسيوم لبناء عظام قوية والحفاظ عليها، كما يحتاج القلب والعضلات والأعصاب إلى الكالسيوم أيضا.
ولا يقوم الجسد بإنتاج الكالسيوم، لذلك يجب الحصول عليه من مصادر أخرى.
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