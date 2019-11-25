دراسة: الفطر يعالج الاكتئاب بشكل أسرع

توصل باحثون إلى أنه يمكن تخفيف أعراض الاكتئاب باستخدام "الفطر".

ووفقا لعلماء في كلية الطب بجامعة فيرجينيا كومنويلث، جرعة واحدة من "السيلوسيبين"، وهو مركب كميائي مهلوس يوجد في أكثر من 200 نوع من الفطر، له تأثير مضاد للاكتئاب سريع المفعول.

وأوضح الباحثون أن تأثير المركب يظهر خلال بضع ساعات، في حين أن مضادات الاكتئاب التقليدية تستغرق وقتا أطول بكثير لتعطي مفعولا لا يدوم طويلا، بحسب صحيفة "الغارديان".

وقال خافيير غونزاليس مايسو، وهو طبيب في قسم علم وظائف الأعضاء والفيزياء الحيوية: "يحتاج المرضى المصابون بالاكتئاب إلى تلقي مضادات الاكتئاب لمدة أسابيع أو حتى لأشهر. ليس ذلك فحسب، فخلال تلك الفترة الزمنية يرتفع خطر الانتحار".

وأشار مايسو إلى أن دراستهم وجدت أن 80% من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب، وتلقوا جرعة واحدة من مادة "السيلوسيبين"، أظهروا تحسن في المزاج بعد ستة أشهر.

ويحاول الباحثون الآن دراسة التغييرات الأساسية التي يحدثها الفطر في المخ، حتى يصبح في الإمكان تصميم أدوية تعالج الاكتئاب بشكل أفضل.