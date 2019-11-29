رانيا يوسف تعلق على ملابسها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي... فيديو

حضرت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ41، اليوم الجمعة، بإطلالة مختلفة ومغايرة لما اعتادت أن ترتديه في المهرجانات الفنية.

أطلت رانيا يوسف بفستان محتشم فاتح اللون على غير العادة، لتعلق على ذلك في لقاء مع فضائية "دي إم سي" المصرية، أنها اختارت فستانا غير جريء من باب التغيير، موضحة أنها اختارته بعدما أعجبت بلونه وتصميمه، وشعرت بأنها راغبة في التغيير هذه المرة.

وردا على سبب إطلالتها الغريبة غير الجريئة، قالت رانيا يوسف: "قلت يبقى تغيير، الفستان من تصميم يوسف الجسمي، أعجبني وشعرت أنه يليق بي وعلى جسدي، عجبني التصميم لأنه جديد علي واللون لأنني حضرت حفل افتتاح المهرجان بفستان أسود فقررت أن أفتح اللون في حفل الختام".

وكانت رانيا يوسف أثارت الجدل من حولها للمرة الأولى، في حفل ختام الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، العام الماضي 2018، بسبب إطلالتها التي كادت أن توقفها من جانب نقابة الممثلين المصريين.

وارتدت رانيا يوسف في الحفل فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه".