زادت الطين بلة... الفنانة المصرية شيرين تفاجئ السعوديين بتصريحات صادمة

لم تكد تهدأ حالة الجدل التي أشعلتها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في المملكة العربية السعودية، حتى صدمت جمهورها في المملكة بتصريحات جديدة.

وتلقت الفنانة المصرية العديد من الانتقادات إثر تصريحات سابقة علقت فيها على أهمية سماع المرأة لكلام الرجل، واصفة إياهن بـ"العوانس".

وقالت شيرين أمام جمهورها خلال موسم الرياض في السعودية: "المرة الي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاق عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارفه إيه الي مزعلهم أكيد دول شوية عوانس..".

وتفاعل الكثير من المستخدمين السعوديين مع هذه التصريحات، حيث قالت ألعبدلي: أتفق وربي أحبها بس لفظ عوانس راح يوديها بداهية هذه المفروض تغني فقط إذا قعدت تتفلسف تجيب العيد وهالمره جابت العيدين.

والله ياشيرين اني احبك بس انتي يختي دايم تجيبين العيد 💔🥺 pic.twitter.com/fkoINRhCLg — اميره البلوي (@amyrrr21) November 29, 2019

وكتب مستخدم آخر: قرويه وتافهه نقلت من الفقر إلى الغنى ولا تملك أسلوب الكلام كلام شوارعي أكثر من كذا ما تعرف راجع بداياتها تتمنى تاكل.

وعلقت مستخدمة: والله صراحه كانت تغلط في كلامها كثير من قبل لكن بعد المره ذي احس ماعد اتقبلها.

وكتبت ملاك: اخرسي ياشيرين عزيزتي شيرين (العانس) أنثى عن الف رجل هي التي امتنعت عن الاستعباد والتزاوج وكرست حياتها في العلم والعمل والاعتماد على النفس ليست حثالة مسرح ورقص وهز وليست طقاقه بالريال تخضع.

#اخرسي_ياشيرين عزيزتي شيرين (العانس ) انثى عن الف رجل هي التي امتنعت عن الاستعباد والتزاوج وكرست حياتها في العلم والعمل والاعتماد على النفس ليست حثاله مسرح ورقص وهز وليست طقاقه بالريال تخضع pic.twitter.com/0TeSBTjm6t — ملاك (@bebei9292) November 29, 2019

كما قالت شيرين في تصريحات سابقة: "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء..".