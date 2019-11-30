"فنان العرب" محمد عبده يحقق أمنية طفلة... فيديو

والتقى الفنان الطفلة على هامش احتفالية تتويج نادي الهلال، التي أقيمت على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض، وقالت الفتاة: "تشرفت بشوفة الفنان الكبير محمد عبده"، وأُعجب فنان العرب بأسلوبها في التقديم، ثم سألها عن اسمها فقالت: "الأميرة مسك".

الأميرة مسك 😂❤️ ياحلوها احلى من اميرات ديزني كلهم . الله يحفظها https://t.co/YDZrQ6V73N — Reem 🇸🇦 (@ReemBella) November 29, 2019

ثم رد محمد عبده: "الله.. فعلًا أنتِ مسك وأحلى من المسك". وقامت الفتاة باستخدام خاصية "الفلتر" خلال تصوير الفيديو.

كما تداول المستخدمون مقطع الفيديو للأميرة مسك، حيث انتقد بعضهم الطفلة وحسدها بعضهم الآخر للقائها الفنان.

يقولها وش اسمك تقول "الاميره" مسك

قولي اسمك بس وخلصينا وع https://t.co/7tjEBs03Z2 — Kira (@Mv11v) November 29, 2019

وتم تتويج النادي الأهلي بلقب القاري الآسيوي، الذي يشجعه محمد عبده، خلال الحفل، كما تأهل النادي لكأس العالم للأندية.