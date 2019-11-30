رقصة روبي في ختام "القاهرة السينمائي" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور للفنانة المصرية، روبي، من الحفل الذي أحيته على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، أمس الجمعة.

وتظهر روبي في المقطع المصور، وهي ترقص على أغنيتها الشهيرة "ليه بيداري كده".

View this post on Instagram @therubyegy A post shared by Inji Ali (@injialiofficial) on Nov 29, 2019 at 4:18pm PST

وأشعلت روبي أجواء الحفل بأغنيتها الشهيرة، وتفاعل الحضور مع رقصاتها وحركاتها التي أثارت جدلا واسعا وقت عرضها للمرة الأولى في عام 2004.

يشار إلى أن روبي اكتسبت شهرتها من أداء بعض الأغنيات المثيرة للجدل، التي أخرجها لها مكتشفها المخرج شريف صبري، قبل أن تختفي لسنوات ثم تعود من بوابة التمثيل، وتشارك في بطولة العديد من الأعمال الدرامية، منها مسلسلات "سجن النسا" و"رمضان كريم" و"أهو ده اللي صار".

وأسدل الستار، أمس الجمعة، على الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان السيناريست والمنتج محمد حفظي.