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    المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب، قرطاج 28 يوليو/ تموز 2017

    "الموسيقيين المصريين" تحدد موقفها من شيرين عبد الوهاب بعد تصريحاتها الصادمة للسعوديين... فيديو

    © AFP 2019 / FETHI BELAID
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    علقت نقابة المهن الموسيقية المصرية، أمس السبت، على التصريحات التي أدلت بها المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، خلال حفلها الأخير في الرياض، والتي صدمت السعوديين.

    ورد طارق مرتضى، المتحدث باسم النقابة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" المصرية، "أن الجميع في مصر والوطن العربي يتفق على الموهبة الكبيرة التي تتمتع بها شيرين وصوتها النادر والقوي".

    ولفت إلى أن تصريحات شيرين المثيرة طبيعة في شخصيتها، وتابع قائلا: "لكننا لن نقف لها بالمرصاد، لكن لو هناك أي تجاوز سنقف بالتأكيد ونتخذ موقف".

    وتابع: "ما يحدث حاليا أن مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت تشكل ضغطا كبيرا على النجوم بطريقة غير طبيعية، وأصبح من يعلقون وينشرون على مواقع التواصل غير متخصصين، فمن الممكن أن يصدروا أحكاما خاطئة، ونجد موضوع كبير من لا موضوع.

    وأكد طارق مرتضى أن تصريحات شيرين الأخيرة في "موسم الرياض" هي طبيعة شخصية لديها، ولا يجوز رصد كل تصريحاتها.

    وأضاف أنها تتمتع بصوت نادر وقوى، قائلا: "إحنا عطشنا من الصوت ده لحد ما طلعت لنا شيرين"، موضحا أن النقابة تواصلت معها مرارا وتكرارا وأخبرتها بعدم الإدلاء بتصريحات أثناء غنائها أو الحديث في الشؤون العامة أو السياسية.

    وأكد أن النجوم الحقيقيين في الساحة الفنية قلائل، ويجب الاحتفاظ بهم وعليهم، موضحا: "النجوم الحقيقيين معدودين على أصابع الأيدي".

    وتلقت المطربة شيرين عبد الوهاب، العديد من الانتقادات، إثر تصريحاتها في الحفل الذي أحيته الجمعة في الرياض، والتي علقت فيها على أهمية سماع المرأة لكلام الرجل، واصفة إياهن بـ"العوانس".

    وقالت شيرين أمام جمهورها خلال موسم الرياض في السعودية: "المرة الي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاغ عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارفه إيه الي مزعلهم أكيد دول شوية عوانس..".

    وتفاعل الكثير من المستخدمين السعوديين مع هذه التصريحات، إذ قالت ألعبدلي: أتفق وربي أحبها بس لفظ عوانس راح يوديها بداهية هذه المفروض تغني فقط إذا قعدت تتفلسف تجيب العيد وهالمره جابت العيدين.

    وكتب مستخدم آخر: قرويه وتافهه نقلت من الفقر إلى الغنى ولا تملك أسلوب الكلام كلام شوارعي أكثر من كذا ما تعرف راجع بداياتها تتمنى تاكل.

    وعلقت مستخدمة: والله صراحه كانت تغلط في كلامها كثير من قبل لكن بعد المره ذي احس ماعد اتقبلها.

    وكتبت ملاك: اخرسي ياشيرين عزيزتي شيرين (العانس) أنثى عن ألف رجل هي التي امتنعت عن الاستعباد والتزاوج وكرست حياتها في العلم والعمل والاعتماد على النفس ليست حثالة مسرح ورقص وهز وليست طقاقه بالريال تخضع.

    وسبق تصريحات شيرين عبد الوهاب مؤخرا عن "العوانس"، تصريحات أدلت بها في حفل سابق بالرياض، والتي قالت فيها: "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا أنتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء..".

    وسبق لشيرين عبد الوهاب أن أثارت جدلا بسبب "زلات لسانها" في حفلاتها الغنائية، والتي كاد البعض منها أن يتسبب في وقفها عن الغناء من جانب نقابة الموسيقيين المصريين.

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    الكلمات الدلالية:
    الرياض, السعودية, أخبار مشاهير, أخبار منوعات, منوعات, شيرين عبد الوهاب
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