تعرف على أحد أنواع التفاح المهجن الذي لايفسد في التخزين

بدأت أمريكا عن طريق جامعة واشنطن تسويق نوع جديد من التفاح يمكن تخزينه في الثلاجة لمدة 12 شهراً.

وذكرت بي بي سي أن جامعة واشنطن أول من قام بعملية تهجين بين تفاح "هني كريسب" ونوع "انتربرايز"، لتنتج في عام 1997 نوع التفاح "كوسميك كريسب" وتتم تسويقه بتكلفة 10 ملايين دولار أمريكي، ويزرع بشكل حصري في ولاية واشنطن لعقد يمتد 10 أعوام مقبلة، وتم غرز 12 مليون شجرة منه.

وتعد واشطن أكبر مورد للتفاح لكن أنواعه الشهيرة مثل الذهبي والأحمر، التي تصدرها أصبحت تواجه منافسة قوية من أنواع أخرى، مثل بينك ليدي وغالا.

وتقول كيت إيفانز، التي شاركت في الإشراف على برنامج التهجين في جامعة واشنطن: "إنه تفاح تتوازن فيه الحلاوة والحموضة، ويحتفظ بخصائصه بعد التخزين في الثلاجة لمدة تصل إلى عام".

و يتميز هذا النوع من التفاح بأنه متماسك، ومقرمش ومليء بالعصير.