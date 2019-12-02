ضرير يعطي درسا في الثقة بالنفس... فيديو

نشر شاب أعمى البصر فيديو على إنستغرام وهو يقوم بحركات بهلوانية في التزلج على اللوح باستخدام العصا.

ويوجد قناة يوتيوب وصفحة إنستغرام للشاب الصيني كيد، الذي يقوم بتصوير فيديو للحركات التي يقوم بها بالإضافة لأوقات التدريب.

وقال الشاب الصيني في أحد فيديوهاته إن فقدان حاسة البصر لم يمنعه من ممارسة هوايته التي يحبها وأن الإرادة هي أقوى من أن تجعلني أستسلم للشلل البصري الذي سيرافقني في حياتي.