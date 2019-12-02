"اختفاء سيارتين"... تفاصيل جديدة حول ميراث هيثم أحمد زكي

كشف بلال عبد الغني، محامي رامي عز الدين، الوريث الشرعي للفنان هيثم أحمد زكي كونه شقيقه من والدته، أن موكله تسلم شقة في المهندسين خاصة بالفنان الراحل أحمد زكي، وأخرى في شارع الهرم خاصة بالراحل هيثم أحمد زكي.

ووفقا لما نقله موقع "مصراوي"، أصدرت نيابة شؤون الأسرة في الدقي، قرارها بتمكين رامي عز الدين، الوريث الوحيد والشرعي للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من الشقة التي توفي داخلها في الشيخ زايد، وأخرى في المهندسين، ومبلغ مالي 300 ألف في أحد البنوك، ومبلغ 200 ألف وثيقة تأمين، وسيارتين.

وأوضح عبد الغني أنه أثناء تسليم الإرث الشرعي اكتشف اختفاء سيارتين، الأولى "مرسيدس" والثانية "بيجو"، موضحا أن الأولى اختفت منذ ثلاث سنوات، والثانية بعد وفاة الفنان هيثم أحمد زكي.

وأكد رامي عز الدين أنه علم من أحد الأشخاص أن خادمة الفنان استولت على السيارة الثانية عقب الوفاة، مشيرا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية لإعادتها.

وعن تداول بعض الأقاويل بشأن تواجد السيارة المرسيدس بقسم الدقي في حجز العربيات المسروقة منذ 3 سنين، أكد المحامي أنه سيتجه لقسم الشرطة للاستعلام عنها وتقديم محضر باختفاء السيارتين.

وقالت المحكمة إنه تحقق وفاة المرحوم هيثم أحمد زكي بتاريخ ٦ نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وانحصار إرثه الشرعي في الأخ غير الشقيق رامي عز الدين عبد الله محمد.