زوجان تشاجرا مرة وحيدة في 50 عاما يفوزان بجائزة

فاز زوجان بريطانيان بجائزة تقدمها إحدى الشركات لأسعد زوجين في البلاد، بعد ما زعما بأنهم تشاجرا مرة واحدة طيلة فترة زواجهما الممتدة على مدى 50 عاما.

ووفقا لصحيفة "الشتاريس"، أمضى باري وليزلي هولمز نحو أسبوعين فقط بعيدين عن بعضهما، مؤكدان أن مشاعر الحب التي تجمعهما أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى.

Barry and Leslie Holmes met as teenagers and tied the knot three days after Barry's 21st birthday in 1969 which he described as the "best present he could ever ask for".https://t.co/zVeWURcUWe — The Daily Record (@Daily_Record) November 30, 2019

والتقى الزوجان في سن الشباب وعقدا قرانهما بعد ثلاثة أيام من عيد ميلاد باري الـ21 في 1969، الذي وصف زواجه من ليزلي بأنه أفضل هدية حصل عليها.

ويؤكد الزوجان أنهما منذ زواجهما لا ينفصلان عن بعضهما، ولا يزالان يستمتعان بالرحلات وتناول الطعام خرج المنزل، وأن السبب في سعادتهما روح الدعابة المشتركة.