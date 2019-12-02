كاظم الساهر يعتذر عن الغناء في "موسم الرياض" ويكشف السبب

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، اعتذاره عن إحياء حفله الغنائي، الذي كان من المقرر إقامته الشهر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر القيصر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، الأسباب التي دفعته لعدم الغناء في المملكة.

وكتب الساهر على حسابه الرسمي: "نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب".

نود أن نلفت عنايتكم إلى أن تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب. نعتذر من الجمهور السعودي الكريم و نشكر تفهمكم.#العراق #كاظم_الساهر — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) December 2, 2019

​وتابع: "نعتذر من الجمهور السعودي الكريم و نشكر تفهمكم".

وكان من المقرر أن يحيى كاظم الساهر حفلا في 12 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأحيا كاظم الساهر أولى حفلاته في المملكة العربية السعودية، في يوليو/ تموز 2018، ضمن فعاليات سوق عكاظ في الطائف، وذلك بعد تأجيل لحفليه اللذين كان من المقرر إقامتهما في جدة ورياض في عام 2017 دون أسباب معلنة.

​وآخر حفلات كاظم الساهر في المملكة كانت في أغسطس الماضي، في مدينة أبها، بمنطقة عسير السعودية، ضمن سلسلة فعاليات فنية وترفيهية تقام تحت مسمى "موسم السودة".

وقدم الساهر في الحفل، عددا من أشهر أغانيه على مسرح يحمل اسم المطرب السعودي الراحل طلال مداح.

وكان من المفترض أن ينتهي موسم الرياض في 15 ديسمبر الجاري، إلا أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قرر تمديد عمله حتى أواخر يناير المقبل.