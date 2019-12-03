سر الحديقة الحجرية المرعبة في إيران... صور

تبدو الحديقة الحجرية الإيرانية أغرب من قصص الخيال، وتقع في مدينة سيرجان التابعة لمحافظة كرمان، تتدلى الأحجار من أغصان الأشجار الجافة، بدلا من الثمار.

وتعد هذه الحديقة إحدى المعالم السياحية في إيران وواحدة من أغرب الحدائق في العالم.

The stone garden of Kerman in southern Iran is an irregular rectangular area containing trees with fruits made of stone.https://t.co/5Y4OFl3RdY pic.twitter.com/8pbUNKACUV — Iran Front Page (@IranFrontPage) December 1, 2019

​وبحسب مصادر إيرانية إن هذه الحديقة بناها رجل أبكم وأصم، يدعى، درويش خان إسفندياربور، في عام 1961، واحتجاجا على سلبه أراضيه الزراعية من قبل الحكومة آنذاك ترك الأشجار المتبقية في أرضه لتجف ثم قام بتعليق الأحجار على أغصان الأشجار الجافة ورعاها مثل الفاكهة الحقيقية.

توفي درويش خان اسفندياربور عام 2007 عن عمر ناهز 83 عاما، ودفن في حديقته.