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    لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في مهرجان مراكش الدولي للفيلم الـ18، المغرب، 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

    لجنة التحكيم في مهرجان مراكش الدولي للفيلم: نبحث عن المشاعر الجياشة في الأفلام المنافسة

    © Sputnik . Mohamed Hemeda
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    عقدت لجنة تحكيم الدورة الـ18 للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش ندوتها الصحفية التقليدية، يوم السبت 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، قبيل انطلاق المسابقة الرسمية.

    وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن المسابقة التي تريدها رئيسة لجنة التحكيم، الممثلة تيلدا سوينتون، أن تكون طافحة بالإنسانية ومفعمة بالمشاعر الجياشة قبل أي شيء آخر.

    افتتاح الدورة الـ18 من مهرجان مراكش، 29 نوفمبر 2019
    © REUTERS / YOUSSEF BOUDLAL
    رئيسة لجنة تحكيم مهرجان "مراكش": السينما أكبر من أي حركات اجتماعية أو سياسية
    وقالت خلال الندوة الصحفية: "إن كلمة مسابقة غير مناسبة، فالأمر لا يتعلق بتحديد الفيلم الأفضل... بل يتعلق بتسليط الضوء على فيلم أو شيء ما أثر فينا بشريط ما".

    وتابعت رئيسة اللجنة: "سنرتدي جميعا بيجاماتنا، ونشاهد هذه الأفلام وكأننا في البيت... بكل حرية وبدون أي ادعاء، وسيكون على الأعضاء التسعة للجنة التحكيم الحسم بين 14 شريطا طويلا من مختلف بقاع العالم، لكل منها حساسيته الخاصة ونظرته للسينما.

    ويقول المخرج الأسترالي، ديفيد ميتشود: "حين أشاهد فيلما، فأنا أبحث عن صوت مميز، صوت فريد".

    الممثلة تيلدا سوينتون رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في مهرجان مراكش الدولي للفيلم الـ18
    © Sputnik . Mohamed Hemeda
    الممثلة تيلدا سوينتون رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في مهرجان مراكش الدولي للفيلم الـ18

    أما الممثلة الفرنسية الإيطالية، كيارا ماستروياني، فتفضل من جهتها "الاحتفاظ بنظرة الطفلة.. الفطرية عندما تقدم على اكتشاف عمل فني ما".

    أما بالنسبة إلى علي الصافي، المخرج المغربي، فقال في الندوة الصحفية: "هذه فرصة سانحة لمهرجان مراكش من أجل الاغتناء من كل الأصناف السينمائية.. فلا مجال هنا للانغلاق في شريحة أو صنف معين. فالسينما حرة.. السينما كتلة من المشاعر.. وهذا كل ما يهمنا".

    وردا على النقاش الدائر حول قضية النوع في السينما والحياة، تحدثت كاتبة السيناريو والمخرجة الفرنسية، ريبيكا زلوطوفسكي، عن سينما نسوية تساهم في إغناء السينما العالمية.

    وقالت: "إننا نعيش في ظل ذلك الفنطازم الذي يتحدث عن التعويض الكبير.. هناك انطباع بأن نظرة النساء ستمحي وتلغي نظرة الرجال. هذا غير وارد بالمرة.. بل سنضيف لمستنا فقط". وتفاعلا مع اختيار مهرجان مراكش برمجة الأفلام الأولى والثانية.

    وأكدت المخرجة البريطانية، أندريا أرنولد، أن لها "حساسية خاصة اتجاه الأفلام الأولى.. إذ يضع فيها الفنانون كل شغف وإبداعية البدايات".

    وأضاف المخرج البرازيلي، كليبر ميندوسا فيليو، أن "السينما يجب أن تكون في الإنصات".

    كما أجمع كل أعضاء لجنة الحكيم على رغبتهم في التخلص من كل الحواجز وكل الأفكار المسبقة للاستمتاع أكثر "بطراوة السينما".

    وتنطلق فعاليات الدورة الـ18 للمهرجان الدولي للفيلم في مدينة مراكش المغربية، في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

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