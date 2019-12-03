اكتشاف أنواع جديدة من الديناصورات عاشت في لبنان

عثر علماء على حفريات لأنواع جديدة من الديناصورات الطائرة، عاشت في لبنان منذ 59 مليون عام.

وأشار العلماء إلى أن الحفريات تنتمي إلى فصيلة "التيروصورات"، وهي من أكثر الديناصورات المجنحة شيوعا، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعاشت أغلب هذه الفصيلة على القشريات من شبكة كبيرة من الشعاب المرجانية، ويعتقد أنها سافرت إلى الصين.

وقال مايكل كالدويل، عالم الحفريات بجامعة ألبرتا: "تنوع هذه الحيوانات أكبر بكثير مما يمكن تخيله، ومن المحتمل أن يكون حجمها أكثر تنوعا مما سنكون قادرين على اكتشافه".

وتعود الحفريات المكتشفة حديثا إلى أول "تيراصور" كامل في لبنان.

وتم اكتشاف الحفريات قبل نحو 15 عاما، لكن العلماء استغرقوا سنوات لتحليلها بالكامل، ويتم الاحتفاظ بهذه الحفريات حاليا في متحف المعدنيات المعروف باسم "متحف ميم" في جامعة القديس يوسف في بيروت.