هنا الزاهد: لم أشاهد "يوم عدل" من بعد زفافي على أحمد فهمي... فيديو

في أول لقاء إعلامي معها من بعد زفافها على الفنان المصري، أحمد فهمي، خرجت الفنانة المصرية، هنا الزاهد، لتتحدث عن الأزمات والصعوبات التي مرت بها منذ الزواج.

وعلقت "الزاهد" على أحوالها بطريقة ساخرة، خلال استضافتها في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية: "مشوفتش يوم عِدل من بعد فرحي".

وجاء تعليق هنا الزاهد، في إشارة منها إلى الأزمات الصعبة التي مرت بها عقب زواجها من الفنان أحمد فهمي، في بداية شهر سبتمبر/أيلول.

وتعرضت هنا الزاهد لوعكة صحية شديدة، أثناء قضائها شهر العسل مع أحمد فهمي في سنغافورة، وهو ما استلزم خضوعها لجراحة، كما أنها شهدت الفترة الماضية وفاة زوج والدتها الفنان طلعت زكريا.

واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما 11 سبتمبر 2019.

حضر الحفل عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر وغيرهم من النجوم، والإعلامية منى الشاذلي وعدد من نجوم كرة القدم.