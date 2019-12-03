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14:19 03 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    المطرب المصري شعبان عبد الرحيم

    "مصادفة عجيبة" في وفاة شعبان عبد الرحيم... آخر أغنياته وتحديد مكان الجنازة

    © AFP 2019 / -
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    صادفت وفاة المطرب المصري الشعبي، شعبان عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر/ كانون الأول، ذكرى وفاة زوجته، في الأول من ديسمبر عام 2013.

    وجمعت بين الراحل وزوجته علاقة عاطفية من نوع خاص، جمعت بين الفنان شعبان عبد الرحيم، بزوجته "أم عصام"، التي كان يعبر عنها وعن حبه وامتنانه لها بين الحين والآخر، قبل وفاتها وبعده، فدائما ما كان يثني على تحملها الصعاب قبل بداية مشواره الفني، فكان يصفها بأنها رفيقة دربه وشريكة حياته.

    المطرب المصري شعبان عبد الرحيم
    © AFP 2019 / EDDY PADO
    الشاعر إسلام خليل سبب نجاح شعبان عبد الرحيم يرثيه بكلمات مؤثرة
    ووصف شعبان عبد الرحيم زوجته "أم عصام"، في لقاء تلفزيوني، أنها "وش السعد عليا وشريكتي أيام الفقر"، وذكر خلال تواجده ببرنامج "بدون ماكياج"، مع الإعلامي "طوني خليفة"، على فضائية "القاهرة والناس": "مفيش حد يقدر يحل محلها، مفيش ست تقدر تحل مكان مراتي، مهما كانت مين، كنت مرة بزعقلها، قالتلي أنا مش لاقية حد كبير اشتكيله منك".

    وفارق شعبان عبد الرحيم الحياة، صباح اليوم، في مستشفى المعادي العسكري، إذ تدهورت صحته فجأة، وتم إدخاله غرفة الإنعاش لإسعافه، إلا أن حالته تدهورت سريعا وتوقفت عضلة القلب وتوفي، بحسب فضائية "العربية".

    من ناحية أخرى، قال الشاعر إسلام خليل، رفيق مشوار شعبان عبد الرحيم، وكاتب معظم أغانيه الشهيرة، إن جنازة الراحل ستقام عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

    وسيتم دفن جثمان الفنان الراحل، في منطقة ميت حلفا، في مقابر الأسرة بشبرا، وفقا لموقع "مصراوي".

    وكان شعبان عبد الرحيم نقل إلى مستشفى المعادي العسكري، في شهر أكتوبر/تشرين الأول، إذ كان يعاني من كسر في الحوض والساق وعظام القدم، ما أدى إلى جلوسه على كرسي متحرك، وهو ما هو ما يفسر ظهوره في "موسم الرياض" مؤخرا جالسا على كرسي متحرك.

    واشتهر "عبد الرحيم" بتقديم أغان تواكب الأحداث السياسية والاجتماعية، جاءت جميعها ذات لحن موسيقي واحد، وكان من أشهرها أغنية "أنا بكره إسرائيل".

    وشارك في بعض الأعمال الدرامية، منها فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" من إخراج داوود عبد السيد، و"فلاح في الكونغرس" للمخرج فهمي الشرقاوي، بالإضافة لعدد من المسرحيات مع الممثل سمير غانم، وكانت له تجربة بمجال تقديم البرنامج التلفزيونية.

    وكان آخر ظهور فني له قبل أيام قليلة في السعودية ضمن حفلات "موسم الرياض".

    واختتم شعبان عبد الرحيم مشواره الفني، بأغنية تحمل اسم "الخبث والخبائث"، من كلمات الشاعر إسلام خليل، التي طرحها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وهاجم فيها قناة "الجزيرة" القطرية.

    وشارك العديد من الفنانين العرب في نعي شعبان عبد الرحيم، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي غردت عبر حسابها على "تويتر": "رحم الله الفنان الشعبي المصري #شعبان_عبدالرحيم وأسكنه فسيح جناته. عزائي لذويه وجميع محبيه. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون".

    كما نعت الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، المطرب الراحل قائلة: "في ذمة الله الراجل الطيب فنان البهجة، شعبان عبد الرحيم الله يرحمة ويغفر له ويصبر عائلته".

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    وفاة المطرب المصري شعبان عبد الرحيم
    الشاعر إسلام خليل سبب نجاح شعبان عبد الرحيم يرثيه بكلمات مؤثرة
    الكلمات الدلالية:
    مصر, وفاء الكيلاني, هيفاء وهبي, وفاة, أخبار مشاهير, مشاهير, أخبار منوعات, منوعات, شعبان عبد الرحيم
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