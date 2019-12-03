نانسي عجرم تنشر صورة تنكرية مع بناتها

نشرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم صورة لها مع بناتها على حساباتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفنانة اللبنانية على موقع الصور العالمي "إنستغرام" مع بناتها بزي تنكري بمناسبة "عيد البربارة"، وعلقت "هاشلي بربارة مع بنات الحارة"، وظهرت نانسي وبناتها بملابس منزلية ومرتدين شعر مستعار ملون.

View this post on Instagram هاشلي بربارة مع بنات الحارة💖💙💚💜 A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Dec 3, 2019 at 8:56am PST

وعيد القديسة البربارة، عيد ديني مسيحي يحتفل به فى لبنان 4 من ديسمبر كل عام.

وتنشر نانسي عجرم بشكل دائم صورا تجمعها مع بناتها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على "إنستغرام"، وتحظي تلك الصور بإعجاب الكثير من جمهور نانسي عجرم على مواقع التواصل الاجتماعي.

هاشلي بربارة مع بنات الحارة💖💙💚💜 pic.twitter.com/ncltSect8a — Nancy Ajram (@NancyAjram) December 3, 2019

​ويتابع نانسي عجرم على "إنستغرام" 23.7 مليون متابع، بينما يتابعها على حسابها الرسمي على "تويتر" 14 مليون متابع.