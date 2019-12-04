مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي يحذر من استخدام الشاشات الذكية

فبلا شك، أجهزة التلفاز الذكية المزودة باتصال بالإنترنت تتيح للمستخدمين تصفح الويب ومشاهدة العروض من منصات البث المفضلة لديهم، كما أنها تأتي مع مجموعة من الميزات القابلة للتخصيص بدلاً من جهاز التحكم عن بُعد، بما في ذلك الأوامر الصوتية للتصفح عبر القنوات أو رفع مستوى الصوت.

لكن أكد المكتب أن الأجهزة المزودة بالكاميرات والميكروفونات، وفي بعض الحالات تقنية التعرف على الوجه تكون مؤمنة من قبل الشركات المصنعة لها مقارنة بأجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، كما حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي، الأسبوع الماضي، من أن هذا يفتح التقنية أمام مجرمي الإنترنت الذين يمكنهم استغلال الثغرة الأمنية للوصول إلى أجهزة التوجيه المنزلية.

وصرح المكتب: "إلى جانب مخاطرة أن يستمع صانعو التلفزيون ومطورو التطبيقات إليك ويشاهدونك، يمكن أن يكون هذا التلفزيون أيضًا بوابة للمتسللين للوصول إلى منزلك".

ينصح المستخدمون بفهم الميزات الموجودة على أجهزة التلفزيون الذكية الخاصة بهم، بما في ذلك كيفية تعطيلها عند الحاجة، كما أوصى المكتب بتغيير كلمات المرور أو حتى تغطية الكاميرا عندما لا يكون التلفزيون قيد الاستخدام.