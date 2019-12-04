كوكاكولا تغير وصفتها

تعتزم شركة كوكاكولا و"بيبسي كولا" تقليل كمية السكر في المشروبات بمعدل 10 في المئة بحلول نهاية عام 2024.

ونقلت صحيفة "فيدوموستي" عن اتحاد المشروبات الغازية ومنتجي المياه المعدنية، أن تخفيض كمية السكر في المشروب يأتي بموجب قانون الالتزامات الطوعية، وتخطط شركات الاتحاد للتوقيع عليه يوم 4 ديسمبر/كانون الأول.

وبالإضافة إلى تقليل كمية السكر سيتم إصدار عبوات بحجم أصغر (أقل من 500 مليلتر) ونشر معلومات حول مكونات المشروب بشكل يكون مفهوما للعملاء.

سيقوم أعضاء الاتحاد أيضًا بالحد من الترويج لمشروباتهم الخفيفة، على سبيل المثال، لن يتم الإعلان عنها على التلفزيون والإذاعة ووسائل الإعلام المطبوعة، وهي الوسائل التي تستهدف جمهورا نصفه من الأطفال دون سن 12 عامًا، وسترفض الشركات أيضًا توزيع المشروبات مجانًا بالقرب من المدارس ومرافق رعاية الأطفال.

وستوقع شركات المياه المعدنية الروسية مثل "بورجومي" على القانون إلى جانب شركة كوكاكولا وبيبسي كولا، الذي يهدف بشكل أساسي استهلاك المشروب بشكل واعي، على الرغم من أن المشروبات الغازية الحلوة لا تهدد الصحة، لكن يجب استهلاكها بكميات معقولة.