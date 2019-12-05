رصاصة في قاع الجمجمة... فريق طبي سعودي ينقذ شابا.. صورة

نجح فريق طبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة في أحد مستشفيات مكة المكرمة، في استخراج رصاصة من قاع جمجمة شاب يبلغ من العمر 17 عاما.

وأوضح الطبيب عاهد عقيل، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة الذي قام بإجراء الجراحة، أن المصاب حضر لقسم الطوارئ إثر تعرضه لرصاصة.

فريق طبي بمستشفى النور بمكة ينجح باستخراج رصاصة من محاذات قاع جمجمة شابhttps://t.co/48J9M5tZS1 pic.twitter.com/cd7un2FL0u — الشبكةالإعلامية السعودية (@SmnNews2018) December 5, 2019

وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين أن الرصاصة دخلت من أنفه إلى البلعوم الأنفي واستقرت بمحاذاة قاع الجمجمة، حسبما نشرت صحيفة "عاجل".

وتم إدخال المصاب لغرفة العمليات تحت التخدير العام، ليتم استخراج الرصاصة بنجاح وخرج المصاب من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية دون أي مضاعفات.