"إنستغرام" يجبر المستخدمين الجدد على الكشف عن معلومات "خاصة" عنهم

أصبح لزاما الآن على من يرغبون في التسجيل بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، أن يكشفوا عن معلومات خاصة بهم، بناء على آخر تحديث.

وتم إضافة التعديل الجديد، لحماية المستخدمين الأصغر سنا، إذ يحظر "إنستغرام" الآن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 من التسجيل، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وأكدت " إنستغرام " في بيان أن المعلومات المتعلقة بالعمر "ستجعل الشباب أكثر أمانا، كما ستمكنهم من إجراء تجارب أكثر ملائمة للعمر بشكل عام".

لكن سيظل في إمكان المستخدمين الجدد أن يكذبوا بشأن أعمارهم الحقيقية، من أجل تسجيل الدخول إلى "إنستغرام".

وقالت "إنستغرام" في بيان له: "في السابق، لم نكن نطلب من الناس إخبارنا بأعمارهم، لأننا أردنا أن يكون "إنستغرام" مكانا يستطيع كل فرد فيه التعبير عن نفسه تماما، بغض النظر عن هويته"، وبروح هذا القرار، فلن نعرض معلومات عن عيد ميلاد الأشخاص للآخرين بصورة علنية".

Instagram Adds Age Checks for New Accounts, New Options to Restrict Messaging https://t.co/OsZNuhCBbU pic.twitter.com/tLEipTl938 — AmeyaDigitalMarketing (@AmeyaEmarketing) December 5, 2019

كما حثت "إنستغرام" المستخدمين الأصغر سنا باختيار إعدادات خصوصية أقوى، لمنع الغرباء من الاتصال بهم أو متابعة حساباتهم.

وبموجب قانون حماية خصوصية الطفل على الإنترنت في الولايات المتحدة، فإنه من غير القانوني لشركات التكنولوجيا أن تجمع بيانات عن أي شخص يقل عمره عن 13 عاما، ومع ذلك، تزعم مجموعات الدفاع عن المستهلك أن شركة "فيسبوك" التي تمتلك "إنستغرام" تنتهك ذلك القانون باستمرار، من خلال الاستفادة من جمع بيانات بالأطفال.

وكانت دراسة نشرت هذا الأسبوع، كشفت أن ما يقرب من نصف جميع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في عام 2018، وقعت عبر تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتسآب".