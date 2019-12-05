"أبل" توضح لماذا يحصل "آيفون 11" على بياناتك دون تصريح منك

خرجت شركة "أبل" الأمريكية، اليوم الخميس، لترد على شكاوى العديد من المستخدمين، حول وجود مشكلة في الخصوصية في هاتفي "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" الجديدين.

وكان خبير الأمن التكنولوجي، برايان كريبس، قال في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن أحدث هواتف "آيفون" تطلب بيانا موقع المستخدمين، حتى عندما يجرون تعطيلا يدويا لخدمات الموقع فرديا في إعدادات الهاتف.

ويزعم أن "آيفون 11 برو" يتصل بوحدة نظام المواقع العالمي "جي بي إس" الخاصة به بصورة دورية لجمع بيانات الموقع.

وبين كريبس ما يقوله، في مقطع مصور سجل على هاتف "آيفون 11 برو"، يعمل بالإصدار 13.2.3 من نظام تشغيل "آي أو إس".

Apple's new iPhone 11 Pro seeks the user's location info even when all apps and system services on the phone are individually set to never request it. Apple says this is by design, but that response seems at odds w/ the company's own privacy policy. https://t.co/PH8XBmhZrv pic.twitter.com/3foAOSd3nM — briankrebs (@briankrebs) December 4, 2019

وأوضحت "أبل" أن السبب في هذا، هو تقنية جديدة خاصة بها، تدعى "ألترا وايد باند"، مضيفة أنها ستوفر وسيلة من أجل تعطيلها، وذلك في تحديث سيطرح في المستقبل، بحسب موقع "تيك رانش".

وقال متحدث باسم شركة " أبل " في بيان لـ"تيك رانش" "إن "ألترا وايد باند" هي تقنية قياسية في الصناعة، تخضع لمتطلبات تنظيمية دولية تتطلب إيقاف تشغيلها في مواقع محددة".

وتابع موضحا: "يستخدم نظام تشغيل "آي أو إس" خدمات تحديد الموقع في ما إذا كان "آيفون" متواجدا في هذه المواقع المحظورة، وذلك بغرض تعطيل نظام "ألترا وايد باند" والامتثال للوائح.

وشدد على أنه يتم إدارة الامتثال لـ"ألترا وايد باند"، واستخدامها لبيانات الموقع بالكامل على الهاتف، وأن "أبل" لا تعمل على جمع البيانات الخاصة بمواقع المستخدمين.

وكانت شركة "أبل" علقت على المشكلة القائمة في هاتفها "آيفون 11 برو"، قائلة: "إن السلوك كان متوقعا، ولا نرى أي تداعيات أمنية فعلية، من المتوقع أن تظهر أيقونة خدمات الموقع في شريط الحالة عندما تفعل خدمات الموقع، وهو سلوك متوقع. ويظهر الرمز لخدمات النظام التي لا تحتوي على مفتاح في الإعدادات".