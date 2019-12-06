حملة برلمانية إيطالية تطالب بإدراج "الإسبريسو" على قائمة التراث العالمي

تنطلق في إيطاليا، يوم الثلاثاء المقبل، حملة تهدف إلى إدراج قهوتها الشهيرة "إسبرسو" التقليدية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

ويعتقد العديد من نواب البرلمان الإيطالي أن إعداد قهوة الإسبريسو وتناولها يجب إدراجهما على قائمة التراث الثقافي العالمي "غير المادي"، التي وضعتها المنظمة الأممية.

قالت ماريا تشيارا غادا النائبة في البرلمان الإيطالي: "نحن نعرف جيدًا مدى أهمية القهوة للإيطاليين وللإيطاليين الذين يعيشون في الخارج وللناس في جميع أنحاء العالم الذين تعلموا أن يقدروا شيئًا ما، فلم تعد قهوتنا مشروبا فحسب بل هي أيضًا طقوس مناسبة للقاءات"، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وتتضمن قائمة اليونيسكو بالفعل بعض أصناف المأكولات الإيطالية، مثل البيتزا التقليدية كما تصنع في نابولي، والتي نالت الاعتراف عام 2017.

وتحتاج حملة الإسبرسو إلى دعم الحكومة الإيطالية حتى يتم تقديم مسعاهم رسمياً إلى اليونيسكو، وهذا ما يفعله البرلمانيون بالفعل، حيث ستقوم المنظمة بعد ذلك بتقييمه.