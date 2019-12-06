"أوبر" تتلقى 3 آلاف بلاغ اعتداء جنسي من عملائها في أمريكا خلال عام

أعلنت شركة "أوبر" لخدمات نقل الركاب تلقيها أكثر من ثلاثة آلاف بلاغ عن اعتداءات جنسية تتعلق برحلاتها في أمريكا خلال عام 2018.

وقالت الشركة في بيان لها، إن تلك البلاغات كانت لركاب على متن رحلاتها التي بلغت حوالي 1.3 مليار رحلة، بحسب ما نشرته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وأوضحت شركة "أوبر" تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب، في بيان لها مساء أمس الخميس، في أول تقرير نصف سنوي عن السلامة في الولايات المتحدة، أن أرقام 2018 تمثل انخفاضا بنسبة 16 في المئة في معدل الحوادث مقارنة بالعام السابق في الفئات الخمس الأكثر خطورة للاعتداءات الجنسية المبلغ عنها.

وأضافت أن "تقارير الاعتداءات على الركاب أغفلت المخاطر التي يواجهها السائقون حيث يمثل الركاب نحو نصف عدد المتهمين".

وأشارت الشركة التي تقدم خدماتها في 70 دولة إلى أن تقريرها يظهر التزامها بالشفافية لتحسين المحاسبة والسلامة على مستوى القطاع. وأشارت إلى أنها ستوظف ما خلص له التقرير في "خطواتها المقبلة" في مناطق أخرى.

وتابعت أن 99 في المئة من جميع رحلاتها بالولايات المتحدة التي بلغت 2.3 مليار رحلة في عامي 2017 و 2018 انتهت دون حوادث تتعلق بالسلامة.

وذكرت "رويترز" أن هذا التقرير المكون من 84 صفحة يأتي بعد أسبوعين تقريبا من إعلان "أوبر" بأنها ستطعن على قرار إلغاء ترخيصها في لندن بسبب "نمط من الإخفاقات" بشأن السلامة والأمان.

وتعهدت الشركة بنشر تقرير سلامة في مؤشر على تغير السياسة تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد، وذلك بعد تعرضها لانتقادات من قبل تتعلق بالسلامة في تطبيقها ولاحقتها دعاوى قضائية بسبب سوء سلوك السائقين، في العام الماضي.