هيفاء وهبي تروج لفيلمها الجديد... صور

تعود الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لعالم السينما من بوابة فيلمها السينمائي الجديد "أشباح أوروبا"، كما حرصت النجمة اللبنانية على الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت هيفاء، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ضمن حملة الدعاية الخاصة بالفيلم، وذلك عبر حسابها على "إنستغرام".

وقد تم تحديد يوم 8 يناير المقبل موعداً مبدئياً لطرح الفيلم فى دور العرض السينمائية والمنافسة به فى موسم إجازة نصف العام الدراسى 2020، حيث يعمل أبطال العمل على تصويرالنصف الثانى من المشاهد بشكل مكثف للانتهاء منه خلال شهر ديسمبر المقبل حيث أن التصوير لم ينتهي بعد.

ويعد فيلم "أشباح أوروبا" خامس فيلم للفنانة هيفاء وهبي، حيث أنها شاركت قبله في أفلام "بحر النجوم" و"دكان شحاتة" و"حلاوة روح"، وآخر مشاركاتها كانت في عام 2017 كضيفة شرف في فيلم"خير وبركة".

فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.