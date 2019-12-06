حقيقة وفاة جورج وسوف

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أنباء عن وفاة المطرب السوري، جورج وسوف، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية.

لكن وسوف خرج بنفسه لنفي الشائعة، بل واستقبلها بسخرية، وذلك بنشره صورة كاريكاتورية له عبر "ستوري إنستغرام"، ووجه من خلالها رسالة إلى مطلق الشائعة: ""لمخترع إشائعة إني مت بقلو: عبيب ألبي".

وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلوا منشورا يحمل عنوان "وداعا أبو وديع"، ناشرين معلومات مغلوطة عن وفاة جورج وسوف إثر أزمة قلبية.

وسرعان ما تم نفي شائعة الوفاة، التي أقلقت جمهور جورج وسوف الشهير بـ"سلطان الطرب"، ونقل مقربون عنه أنه بخير وبصحة جيدة.

ويتواجد جورج حاليا في لبنان، والتقاه منذ أيام المطرب اللبناني، رامي عياش، وكانت صحته جيدة.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطارد جورج وسوف شائعة الموت، خاصة بعد الأزمة الصحية التي ألمت به قبل عدة سنوات، والتي تسبب بإصابته بشلل نصفي، لا يزال يواصل علاجه.