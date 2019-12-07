درة التونسية تعلق على "زواجها السري" من نور الشريف

تصدر اسم الممثل المصري، نور الشريف، محركات البحث على موقع "غوغل"، بعد 4 أعوام من وفاته، وذلك بعد أن تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول زواجه سرا من الممثلة التونسية درة.

من جانبها، خرجت درة، اليوم السبت، لتنفي شائعة زواجها من الراحل نور الشريف، قائلة: "هذا كلام سخيف وفارغ انتشر، ولا أعلم من وراه على مواقع مدفوعة على فيسبوك، ولا أساس له من الصحة"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

ووجهت درة رسالة إلى مروجي الشائعات: "ربنا يهديهم ويبعدوا عن الناس وسيرتهم المحترمة".

يشار إلى أن العمل الفني الوحيد الذي جمع بين درة ونور الشريف، هو آخر أفلامه السينمائية "بتوقيت القاهرة"، وهو من إنتاج عام 2015.

وعرض فيلم "بتوقيت القاهرة" للمرة الأولى في فعاليات الدورة الـ 11 من مهرجان دبي السينمائي الدولي، والذي أقيم في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وتوفي نور الشريف في 11 أغسطس/ آب 2015، عن عمر 69 عاما، بعد صراع مع المرض.