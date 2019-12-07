شريهان تكشف عن مفاجأة في عيد ميلادها الـ55... وتتلقى "تهنئة متأخرة"

كشفت الفنانة المصرية، شريهان، اليوم السبت، عن مفاجأة لكافة جمورها، تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها الـ55.

وكشفت شريهان، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن تفاصيل عودتها الفنية بعد غياب طويل، من خلال مسرحية جديدة تحمل اسم، "كوكو شانيل".

وغردت شريهان: "أنا بالفعل أنجزت عمل عظيم بدون أي تنازل.. يليق بحبكم وتقديركم ودعائكم ومكانتي التي وضعتوني أنتم فيها".

صح يا عمرو .. هذا أنا .. أتنفس وأعيش بالفن بكم ومنكم ولكم، وكما يليق بالفن المصري وحضرة المتفرج في كل الدنيا ..

أسعدت قلبي وأبكيته من السعادة. انا بالفعل أنجزت عمل عظيم بدون أي تنازل يليق بحبكم وتقديركم ودعائكم ومكانتي التي وضعتوني أنتم فيها ... يتبع @Amradib #شريهان https://t.co/KLibGj5DpE — Sherihan (@Sherihan) December 7, 2019

وتابعت: "القرار الآن هو عند الشركة المنتجة العدل جروب، وكما قال لي الأستاذ المحترم جمال العدل والأستاذ مدحت العدل، أن وقت العرض سيتحدد من القائمين على قناة الـ DMC ، وأتمنى أتمنى أن يخرج للجمهور ويقطع أو ينتهي هذا الإنتظار، ولتشفى شريهان بإسعاد الجمهور".

والقرار الآن هو عند الشركة المنتجة #العدل_جروب وكما قال لي الأستاذ المحترم #جمال_العدل والأستاذ #مدحت_العدل أن وقت العرض سيتحدد من القائمين على قناة ال DMC

واتمنى اتمنى ان يخرج للجمهور ويقطع أو ينتهي هذا الإنتظار ولتشفى شريهان بإسعاد الجمهور .. يتبع @Amradib #شريهان — Sherihan (@Sherihan) December 7, 2019

وأضافت: "أنا أتنفس وأعيش بالفن بكم ومنكم ولكم، وكما يليق بالفن المصري وحضرة المتفرج في كل الدنيا".

من ناحية أخرى، تلقت شريهان، اليوم السبت، تهنئة متأخرة من مجلة "فوغ" العالمية، بمناسبة عيد ميلادها الـ55، والذي يوافق 6 ديسمبر/ كانون الأول.

وجاءت تهنئة النسخة العربية من مجلة "فوغ" لشريهان، في شكل مقطع مصور قدم لها تغني فيه للعيد، عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

وكتبت "فوغ" عبر حسابها :"تهنئة متأخرة للديفا والأيقونة العربية، الرائعة شريهان، النجمة الاستعراضية احتفلت بعيد ميلادها أمس الجمعة"، وطالبت من متابعيها أن يتركوا لشريهان رسالة عبر التعليقات.

من ناحيتها، وجهت شريهان رسالة حب وتقدير لجمهورها، بمناسبة عيد ميلادها الـ 55.

وشاركت الفنانة الشهيرة صورة لها عبر حسابها على "إنستغرام"، وكتبت عليها: "كل ثانية في عمري بحبكم أكتر وأعيش بكم أكتر .. أنا بجد لا أجد كلاما أعبر فيه عن حبي وتقديري وسعادتي".

وتابعت: "قلبي يشكركم جميعا .. شكرا لكل إنسان فنان مبدع أسعد قلبي في يوم عيد ميلادي.. حبكم حياة".

وولدت شريهان فى 6 ديسمبر عام 1964، واشتهرت من تقديم فوازير شهر رمضان، وكذلك من بطولتها لمسرحيات ناجحة، مثل "سك على بناتك" و"علشان خاطر عيونك"، وأفلام "كريستال" و"عرق البلح" و"جبر الخواطر".