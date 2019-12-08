نيللي كريم في أول ظهور بعد الشفاء وعودتها إلى مصر... صور

أعلنت الفنانة المصرية، نيللي كريم، عن عودتها إلى مصر، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجرتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشاركت الممثلة الشهيرة، اليوم الأحد، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صورا من لقائها مع عدد من أصدقائها الفنانين، في حفل عشاء أقامه المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، عمرو منسي.

وحضر التجمع الفني، الفنانات يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وعمرو يوسف ودينا الشربيني وبسمة وبشرى وأحمد داوود ونجلاء بدر وإنجي المقدم وتامر حبيب وناردين فرج.

وكانت نيللي كريم صرحت لـ"سبوتنيك"، بخضوعها لجراحة دقيقة وحساسة، بعد إصابتها بورم في الوجه، وأكدت أن العملية كللت بالنجاح، وتوجهت بالشكر لكافة جمهورها ومحبيها لسؤالهم عنها ورغبتهم في الاطمئنان على صحتها.

من ناحية أخرى، تعاقدت نيللي كريم على بطولة مسلسل لرمضان 2020، يحمل اسم "النصابين"، ويشاركها في بطولته الفنان آسر ياسين.

يشار إلى أن آخر أعمال نيللي كريم الفنية، مسلسل "اختفاء"، الذي عرض في رمضان 2018، وهو من تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت وإنتاج شركة "العدل جروب"، بطولة هشام سليم، وبسمة، ومحمد ممدوح، ومحمد علاء.