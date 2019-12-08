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14:38 08 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الفنانة المصرية صابرين

    أول ظهور عام للفنانة صابرين بعد خلعها الحجاب... صور

    © AFP 2019 / AMRO MARAGHI
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    حضرت الفنانة المصرية، صابرين، أمس السبت، تكريمها في الدورة الرابعة بمهرجان نجم العرب، بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في أول ظهور علني بعد خلعها الحجاب.

    وأطلت صابرين في الحفل، وهي مرتدية بلوزة سوداء، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، بحسب الصور التي شاركتها، اليوم الأحد، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

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    شكرا مجلة @whathappensmagazine #نجمة_العرب #٢٠١٩

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    ونالت صابرين في الحفل جائزة أفضل ممثلة كوميدية لعام 2019.

    وكانت صابرين أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد نشرها صورتين جديدتين على حسابها عبر موقع "إنستغرام" تظهرها ولأول مرة منذ أعوام دون حجاب.

    وأوضحت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنها خلعت التربونة، وهناك فرق بين خلعها الحجاب وخلعها التربونة"، مضيفة: "الحجاب أنا مكنتش عملاه وأنا طلعت معاك وطلعت مع الإبراشي ومع كل البرامج وقولت أنا يا جماعة محتشمة".

    وتابعت صابرين: "مسألة ارتدائي الحجاب أو خلعه تتعلق بي أنا وحدي، الله فقط من سيحاسبني وليس أحدا من خلقه".

    وتفاعل عدد كبير من محبي الممثلة المصرية ومتابعيها، متسائلين ما إذا كانت تخلت نهائيا عن الحجاب بعد أن ارتدته لسنوات طويلة، حيث شاركت به في عدة أعمال فنية.

    وفيما اختلف المتابعون بين مرحب ومنتقد للمظهر الجديد لصابرين، حرصت الفنانة المصرية، نشوى مصطفى، على دعم الممثلة من خلال التعليق على إحدى الصورتين قائلة: "قمر يا صابرين تبارك الله زي ما أنت بالضبط أيام دورك في أبو العلا البشري البنوتة الجميلة الطيوبة".

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