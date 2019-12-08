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17:42 08 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الفنانة المصرية شريهان

    شاهد... احتفال شريهان الخاص ببلوغها 55 عاما

    © AFP 2019 / AMRO MARAGHI
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    احتفلت الفنانة المصرية، شريهان، بعيد ميلادها الـ55، والذي يوافق 6 ديسمبر/ كانون الأول.

    وشاركت شريهان معجبيها، صورا من احتفالها الخاص بعيد ميلادها، عبر خاصية "إنستغرام ستوريز" على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

    وتظهر شريهان في إحدى الصور، وهي تحمل قالت حلوى، وضع عليه شكل تاج ذهبي، وكتب اسمها.

    كما ظهرت الفنانة الاستعراضية الشهيرة في صورة أخرى وهي تقطع قالب الحلوى وتغمض عينها لتتمنى أمنية.

    ومازالت شريهان، تتلقى التهاني بمناسبة عيد ميلادها، من جانب معجبيها وأصدقائها الفنانين، وأحدثهم المطربة الإماراتية أحلام والإعلامية الكويتية فجر السعيد.

    وغردت أحلام لشريهان عبر حسابها على "تويتر": "وحنا كل ثانيه ولحظه بنفتخر وبنفخر بيكي وزي ما بنفخر بالأهرام وبنكبر بيها بنكبر إن عندنا شريهان كل سنه وانتي في قلوبنا خالده يا ام لولوه الغاليه".

    أما فجر السعيد، فهنأت شريهان قائلة: "كل عام وانتي بخير وشكرا لدعائك لي أثناء محنتي الصحية".

    ​وكانت شريهان كشفت عن مفاجأة، بالتزامن مع عيد ميلادها الـ55 عاما، وهي أنها ستعود إلى الفن مرة أخرى بعد غياب طويل، من خلال مسرحية جديدة تحمل اسم، "كوكو شانيل".

    وولدت شريهان فى 6 ديسمبر عام 1964، واشتهرت من تقديم فوازير شهر رمضان، وكذلك من بطولتها لمسرحيات ناجحة، مثل "سك على بناتك" و"علشان خاطر عيونك"، وأفلام "كريستال" و"عرق البلح" و"جبر الخواطر".

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    الكلمات الدلالية:
    عيد ميلاد, أخبار مشاهير, مشاهير, أخبار منوعات, منوعات, فجر السعيد, أحلام, شريهان
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