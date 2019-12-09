حاول تقليد أحد أفلامه... أحمد حلمي ينعي أحد معجبيه

نعى الفنان المصري، أحمد حلمي، أحد معجبيه، الذي توفي بعد أن قلد أحد أفلامه السينمائية.

وقال "حلمي" عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إن المعجب ويدعى "أشرف" التقاه في أحد الأيام، وكان مترددا من التقاط صورة تذكارية معه، وأخبره أنه فقد وزنا كبيرا بسبب فيلمه "إكس لارج".

وتابع أحمد حلمي أنه سعد كثيرا من نجاح فيلمه في التأثير على المعجب، ووافق على التقاط صورة "سيلفي" معه، وكان هو سعيدا جدا بها. وأردف الممثل المصري: "ربنا يرحمه ويغفر له وينير قبره"، وطلب من متابعيه الدعاء له.

وطرح فيلم "إكس لارج" في دور العرض السينمائية في 2011، وهو من بطولة أحمد حلمي ودنيا سمير غانم وإبراهيم نصر، وهو من إخراج شريف عرفة.

ويجسد أحمد حلمي في أحداث "إكس لارج" دور شاب يعاني من بدانة مفرطة، بسبب حبه الشديد للطعام، ولكنه يواجه مشاكل عديدة بسبب وزنه الزائد، ما يجعله يقرر أن يخضع إلى حمية قاسية من أجل الزواح من الفتاة التي يحبها منذ الطفولة.

وكان آخر أفلام أحمد حلمي "خيال مآتة"، الذي عرض في عيد الأضحى 2019، وتشارك في بطولته منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، وهو من إخراج خالد مرعي.