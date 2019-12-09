أهم نجاحات اللاجئين السوريين في الخارج

حقق كثير من السوريين الذين جرتهم الحرب إلى الخارج الكثير من النجاحات العلمية والعملية وفي مجالات مختلفة.

ونذكر من أهم هذه الإنجازات:

السورية شوشي باكاريان تخترع جهازا للطاقة المتجددة في كندا

التحقت شوشي بكلية هندسة الطيران في جامعة كونكورديا بعد أن حصلت على قرار اللجوء في كندا أوائل عام 2016، وقامت برعايتها جمعية غير ربحية تدعم الشباب في مجال الطيران "ستراتوس أفييشن Stratos Aviation".

شوشي التي ولدت وعاشت في مدينة حلب قامت باختراع جهاز الطاقة المتجددة "فينتوس" الذي صمم للطائرات الصغيرة من عائلة "سيسنا" والذي يوفر تياراً داخلياً بقوة 5 ڤولت لشحن الهواتف الخلوية والأجهزة اللوحية ووحدات النظام العالمي لتحديد المواقع وغيرها من أدوات الملاحة بالإضافة لتبريد المقصورة بمقدار 3-5 درجات مئوية باستخدام الطاقة المتجددة فقط والهواء، والمختبر أطلق هذا الجهاز للبيع بشكل حصري.

السورية هدى الخولاني كرمت في مدرسة ألمانية بعد أن حصلت على درجة تفوق في اللغة الألمانية

تعتبر هدى الخولاني، ابنة مدينة دمشق، واحدة من الطلبة السوريين، الذين تفوقوا في ألمانيا منذ وصولهم إليها لاجئين. وقد توفقت على الألمان أنفسهم في أقل من ثلاث سنوات، وكرمت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عددًا منهم ومن بينهم الطفل سومر الراوي عام 2017، بعد تفوقه في اختبارات اللغة الألمانية بعد وقت قصير.

السوري محمد الجندي يفوز بجائزة السلام الدولية و جائزة “MTV EMA generation change“

محمد (17 عام) لجأ من سوريا إلى مخيمات لبنان، وعمل كل ما في وسعه لكي يحصل الأطفال اللاجئينن على التعليم، وقام بنفسه بتعليمهم دون أي مقابل ما جعله يتصدر قوائم مواقع الأمم المتحدة.

السوري عبدول سايمو، يتمكن من تحقيق نجاح كبير خلال مشروعه لأول مصنع جبنة سورية على الأراضي الألمانية بالتعاون مع إحدى الأسر الألمانية.

حوّل عبدول سايمو (26 عاماً) حبه للجبنة إلى عمل مزدهر، فاللاجئ السوري، بعد أن اشتاق لجبنة وطنه، قرر فتح معمل هو الأول من نوعه في ألمانيا لصناعة منتجات الألبان، حسب قوله.

ويستخلص مصنع جبنة "شام سار" من 1000 لتر من الحليب حوالي 180 إلى 200 كغ من الجبنة يومياً.

وحازت الجبنة التي يصنعها على الإعجاب من قبل عشرات المحلات العربية والتركية فضلاً عن تجار الجملة في ألمانيا وهولندا والسويد من أكبر زبائن مصنع "شام سار"، ويضيف عبدول "لدينا تاجر جملة من ولاية هيسن في ألمانيا، قال لي مرة أن أعطيه كل ما أستطيع إنتاجه من الجبنة وإنه يريد أخذ كل شيء".

ويعرض مصنع جبنة “شام سار” عدة أنواع مميزة من الجبنة على غرار الجبنة "المشلله" وهي خيوط من الجبنة الطرية الاتساق تشبه المعكرونة ومذاقها مثل جبنة الموزاريلا، إلا أنها مالحة قليلاً، أما النوع الثاني فهو جبنة "السوركي" أو “الشنكليش"، بيد أن عبدول يفضل قطع الجبنة اللينة المكعبة "البلدية"، ويقول عبدول في هذا الصدد “إنها الجبنة التي أفضلها”.

السوري تريج بريمو يكرم من قبل عمدة لندن بعد تخرجه من جامعة سانت جورج

هنأ عمدة لندن اللاجئ السوري تريج بريمو بعد أن لقي اهتمامًا عامًا وإعلاميًا من بريطانيا بعد "رحلة نضال" استمرت 10 أعوام عانى خلالها اللاجئ السوري من نزاعات هاربة ووصل إلى أربعة بلدان ، وفق ما ذكرته صحيفة A البريطانية.

وقال العمدة: "تهانينا لللاجئ السوري تيريج بريمو ، يفخر سكان لندن بالتخرج كطبيب من مدينتنا".

تريج بريمو ، 27 عاماً ، فر من حلب قبل عشرة أشهر من الانتهاء من دراساته الطبية في جامعة حلب. انتقل مع عائلته للعيش في لبنان ، حيث حاول إنهاء دراسته. ثم انفصل عن عائلته وذهب إلى مصر ، لكنه فشل في إكمال تعليمه هناك.

وصل إلى بريطانيا قبل أربع سنوات وعرض على عدد كبير من الجامعات البريطانية ، لكن الكثيرين منهم رفضوا ، حتى تم قبوله في جامعة سانت جورج في لندن ، مما أتاح له الفرصة لدراسة الطب.

وقال بريمو للصحيفة البريطانية "أعرف الآن ما هو الألم ، أنا مستعد للعب دوري كطبيب ومستعد لرعاية الآخرين من كل قلبي".

الملاكم الألماني من أصل سوري، مانويل شار، يفوز ببطولة العالم للوزن الثقيل

نجح شار في الفوز بنقاط اللقاء، ضد الملاكم الروسي ألكسندر أوستينوف.

وقد تغنت الصحافة الألمانية بـ "شار" البالغ من العمر 33 عامًا، الذي فاز ببطولة العالم للوزن الثقيل، (أكثر من 85 كغ) بسبب أن ألمانيا فازت باللقب للمرة الأولى منذ أن فقد أسطورتها ماكس شميلينج لقب العالم عام 1932.