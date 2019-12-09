أحمد السقا ومنى زكي يعودان للمسرح بعد غياب 16عاما

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن السينمائية، في مصر، إنه سيخوض تجربة إخراجية جديدة في المسرح.

وكشف زكي في تصريحات خاصة لموقع "إرم نيوز" عن أنه استطاع إقناع الفنان المصري أحمد السقا والفنانة منى زكي، بالقيام ببطولة العرض بعد غيابهما 16 عاما عن المسرح.

وأشار زكي إلى أن "العرض المسرحي مأخوذ عن نص عالمي، وإن الفكرة جاءت إليه من خلال إشرافه على مهرجان زكي طليمات بالمعهد العالي للفنون المسرحية في مصر، والذي يقوم من خلاله الطلاب بتمصير أعمال مسرحية أجنبية وعرضها في المهرجان للمنافسة على جوائزه، إضافة إلى مشاريع تخرجهم".

وقال نقيب المهن السينمائية، إنه اختار اسمين هما؛ "زوجة رجل مهم أوي" أو "زوجة رجل مهم جدً"، مؤكدا على أن هذين الأسمين مؤقتين للعرض، حيث تدور الأحداث حول مجموعة من الزوجات اللاتي يُنفذن مقالب كوميدية في أزواجهن للحصول على حقوقهن.

وشدد على أن العرض قصته مختلفة عن قصة فيلم "زوجة رجل مهم" للفنان الراحل أحمد زكي، لافتا إلى أنه لا يحبذ توقع الجمهور لشيء قبل مشاهدته أولا، مشيرا إلى أن العرض به أزواج مهمون، يحدث عليهم تآمر من زوجاتهم في إطار كوميدي.

ولفت نقيب المهن السينمائية إلى أنه استوحى فكرة أخذ نص مسرحي عالمي وتمصيره على أن يقوم به ممثلون محترفون وليسوا طلابا.

وقال إنه "رأى في هذا النص أحمد السقا ومنى زكي؛ لأن العرض رومانسي كوميدي خفيف".

وأشار زكي إلى موافقة أحمد السقا على الفكرة وأنه أبدى إعجابه بها على أن يتم التجهيز لبروفاته خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن أن "هناك اتجاها للحاق بالعرض في "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، خاصة بعد نجاح عرضه المسرحي "لوكاندة الأوباش"، الذي قام ببطولته حسن الرداد ومايا دياب مؤخرا".